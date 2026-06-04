Israel continua a atacar Líbano depois de acordo de cessar-fogo

Israel continuará a atacar o Líbano por enquanto e não se retirará do sul, afirmou na quinta-feira o ministro da Defesa, Israel Katz, depois de o Líbano e Israel terem acordado um cessar-fogo condicionado à cessação dos ataques por parte do Hezbollah.

O acordo foi anunciado em Washington após conversações entre responsáveis libaneses e israelitas, no âmbito de uma via diplomática liderada pelos EUA da qual o grupo muçulmano xiita Hezbollah, apoiado pelo Irão, não faz parte.

O Hezbollah ainda não se pronunciou sobre o acordo.

Israel levou a cabo vários ataques no sul do Líbano na quinta-feira, segundo fontes de segurança. A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que um ataque com um drone contra uma mota matou uma pessoa e feriu outra. Um outro drone sobrevoou Beirute.

As hostilidades entre o Hezbollah e Israel reacenderam-se a 2 de março, quando o grupo abriu fogo em apoio a Teerão, que estava a ser alvo de um ataque dos EUA e de Israel.

A guerra tornou-se um ponto de discórdia na diplomacia para a resolução do conflito. Teerão, cuja Guarda Revolucionária fundou o Hezbollah em 1982, exigiu o fim dos ataques israelitas no Líbano como parte de qualquer acordo.