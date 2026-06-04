Israel e Líbano acordam "implementar um cessar-fogo"

Israel e Líbano concordaram com a implementação de um cessar-fogo, avançaram os países numa declaração conjunta divulgada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América (EUA).

Após negociações, o cessar-fogo estará condicionado à cessação total dos disparos por parte da milícia Hezbollah, o movimento xiita libanês apoiado pelo Irão, e pela retirada de tropas em Litani, uma zona no sul do país estratégica pelo curso de água que atravessa a região.

As duas partes já tinham concordado com uma suspensão das hostilidades em maio, mas os ataques continuaram e, desta vez, vão seguir as orientações dos Estados Unidos.

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Os dois países vão retomar discussões políticas e de segurança a 22 de junho, com o objetivo de alcançar um "acordo abrangente".

Este anúncio de novas negociações acontece no mesmo dia em que o Presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a continuação das operações militares no Líbano por parte do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, chamando-lhe até de "louco" e "ingrato".