Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 04 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Israel e Líbano acordam "implementar um cessar-fogo"

04 jun, 2026 - 00:20 • Catarina Magalhães, com Reuters

Após negociações, o cessar-fogo estará condicionado à cessação total dos disparos por parte da milícia Hezbollah, o movimento xiita libanês apoiado pelo Irão.

A+ / A-

Israel e Líbano concordaram com a implementação de um cessar-fogo, avançaram os países numa declaração conjunta divulgada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América (EUA).

Após negociações, o cessar-fogo estará condicionado à cessação total dos disparos por parte da milícia Hezbollah, o movimento xiita libanês apoiado pelo Irão, e pela retirada de tropas em Litani, uma zona no sul do país estratégica pelo curso de água que atravessa a região.

As duas partes já tinham concordado com uma suspensão das hostilidades em maio, mas os ataques continuaram e, desta vez, os países vão seguir as orientações dos Estados Unidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Os dois países vão retomar discussões políticas e de segurança a 22 de junho, com o objetivo de alcançar um "acordo abrangente".

Este anúncio de novas negociações acontece no mesmo dia em que o Presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a continuação das operações militares no Líbano por parte do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, chamando-lhe até de "louco" e "ingrato".

"Louco"? Netanyahu minimiza críticas e chama Trump de "maior amigo de Israel"

Médio Oriente

"Louco"? Netanyahu minimiza críticas e chama Trump de "maior amigo de Israel"

Embora possam ter "divergências táticas" sobre a f(...)

"Bibi, temos de parar com isto", disse o Presidente dos EUA a Benjamin Netanyahu em chamada telefónica.

A razão do desentendimento entre Trump e Netanyahu foi ainda alimentada pela ameaça do Irão abandonar as negociações com os EUA por causa das ações de Israel no Líbano.

O Líbano foi, a 2 de março, arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos EUA e de Israel contra o Irão, quando o movimento xiita libanês Hezbollah, aliado de Teerão, efetuou um ataque com morteiros a Israel.

Desde então, as forças israelitas têm bombardeado intensamente o sul do Líbano, primeiro com ataques aéreos e depois com operações terrestres com artilharia e blindados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 04 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?