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Pelo menos 12 pessoas morreram num incêndio num lar de idosos no Sri Lanka

04 jun, 2026 - 10:37 • Reuters

Houve 51 pessoas a serem resgatadas do local e além dos mortos há o registo de mais oito feridos que foram hospitalizados.

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Pelo menos doze pessoas morreram num incêndio numa residência para idosos no Sri Lanka, informou a polícia na quinta-feira.

No mesmo incidente outras oito pessoas foram hospitalizadas.

O incêndio, que deflagrou num lar em Anguruwatota (a 55 quilómetros da capital Colombo), foi extinto e o diretor do estabelecimento foi detido, informou a polícia.

"Um total de 51 pessoas foram resgatadas do lar e estão a ser assistidas pelos militares e pelos funcionários públicos da zona", afirmou o porta-voz da polícia, Frederick Wootler.

Duas equipas da polícia estão a conduzir as investigações, acrescentou a mesma fonte.

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