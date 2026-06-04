- Noticiário das 20h
- 04 jun, 2026
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Rússia
Putin admite fazer concessões para acabar com a guerra na Ucrânia
04 jun, 2026 - 19:06 • Reuters
Rússia dispõe de todos os recursos necessários para alcançar os seus objetivos militares e as suas forças continuam a avançar na Ucrânia, alega o Presidente russo.
O Presidente russo, Vladimir Putin, garantiu esta quinta-feira estar disponível para fazer algumas concessões para acabar com a guerra na Ucrânia, mas receia que o governo de Kiev não esteve aberto a compromissos.
Em declarações aos jornalistas no Fórum Económico Internacional, em São Petersburgo, Vladimir Putin disse que respondeu afirmativamente a um pedido do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sentido de fazer algumas cedências para alcançar a paz.
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O chefe de Estado russo admite fazer cedências, desde que a Ucrânia adote a mesma postura.
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Putin declarou que a Rússia dispõe de todos os recursos necessários para alcançar os seus objetivos militares e que as suas forças continuam a avançar na Ucrânia. Alega que conquistaram 2,440 quilómetros quadrados nos últimos tempos.
Ainda assim, sublinhou que Moscovo está preparada para alcançar um acordo com a Ucrânia por via pacífica.
A União Europeia rejeita o papel de mediador no conflito, mas Vladimir Putin considera que a UE pode ajudar.
O Presidente da Rússia afirma que o antigo chanceler alemão, Gerhard Schröder, é uma figura em quem se pode confiar para desempenhar um papel de mediação entre a Rússia e a Europa. “Quem mais, senão Schröder, poderia atuar como mediador?”, questionou.
O líder russo sublinhou que Schröder não é seu amigo, mas sim um estadista alemão com posições próprias e disposto a defendê-las.
Putin acrescentou ainda que Moscovo não procura ditar à Europa quem deve escolher para dialogar com a Rússia.
Noutro plano, manifestou oposição ao cenário de a União Europeia se transformar num bloco militar.
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