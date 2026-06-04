Rubio acusa China de querer reescrever a história de Tiananmen

Esta quinta-feira, a China criticou veementemente os comentários do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre o massacre na Praça Tiananmen, em Pequim, há 37 anos, considerando-os uma "difamação" do sistema político do país, enquanto Taiwan exortou a China a encarar a história.

Os acontecimentos ocorridos na praça central de Pequim e arredores, em 4 de junho de 1989, quando as tropas chinesas abriram fogo para pôr fim aos protestos pró-democracia liderados por estudantes, não são discutidos publicamente na China e o aniversário não é comemorado oficialmente.

Rubio afirmou na quarta-feira que a censura de Pequim não poderia apagar as memórias do ataque .

“Aqueles que se sacrificaram para defender os seus direitos inalienáveis à liberdade de expressão e à reunião pacífica serão um dia reabilitados”, afirmou o secretário de Estado numa declaração que seguiu a prática habitual do principal diplomata dos Estados Unidos ao assinalar o aniversário.

Falando em Pequim, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, afirmou que o governo há muito que tinha chegado a "uma conclusão clara" sobre a "agitação política que ocorreu no final da década de 1980», reiterando a posição de Pequim.

“A China está profundamente insatisfeita e opõe-se firmemente à distorção dos factos históricos por parte dos EUA, bem como à difamação do sistema político e do caminho de desenvolvimento da China", afirmou Mao em relação à declaração de Rubio.



