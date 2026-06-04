Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 04 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA/China

Rubio acusa China de querer reescrever a história de Tiananmen

04 jun, 2026 - 11:51 • Reuters

Pequim acusou ainda os EUA de interferirem nos assuntos internos da China “sob o pretexto” da democracia e dos direitos humanos, e defendeu o “caminho do socialismo com características chinesas” de Pequim.

A+ / A-

Esta quinta-feira, a China criticou veementemente os comentários do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre o massacre na Praça Tiananmen, em Pequim, há 37 anos, considerando-os uma "difamação" do sistema político do país, enquanto Taiwan exortou a China a encarar a história.

Os acontecimentos ocorridos na praça central de Pequim e arredores, em 4 de junho de 1989, quando as tropas chinesas abriram fogo para pôr fim aos protestos pró-democracia liderados por estudantes, não são discutidos publicamente na China e o aniversário não é comemorado oficialmente.

Rubio afirmou na quarta-feira que a censura de Pequim não poderia apagar as memórias do ataque .

Aqueles que se sacrificaram para defender os seus direitos inalienáveis à liberdade de expressão e à reunião pacífica serão um dia reabilitados”, afirmou o secretário de Estado numa declaração que seguiu a prática habitual do principal diplomata dos Estados Unidos ao assinalar o aniversário.

Falando em Pequim, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, afirmou que o governo há muito que tinha chegado a "uma conclusão clara" sobre a "agitação política que ocorreu no final da década de 1980», reiterando a posição de Pequim.

“A China está profundamente insatisfeita e opõe-se firmemente à distorção dos factos históricos por parte dos EUA, bem como à difamação do sistema político e do caminho de desenvolvimento da China", afirmou Mao em relação à declaração de Rubio.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 04 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?