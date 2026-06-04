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Starmer acusa Musk de "semear a discórdia" por causa do assassinato de estudante inglês

04 jun, 2026 - 13:16 • Redação com Lusa

Houve grande indignação no Reino Unido depois de imagens da câmara corporal terem mostrado o estudante deitado no chão enquanto os polícias o algemavam, ignorando os seus apelos de que estava ferido e que não conseguia respirar.

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Elon Musk está a tentar "semear a discórdia" no Reino Unido. A acusação foi feita pelo primeiro-ministro britânico, esta quinta-feira, depois de o milionário ter publicado considerações por causa do assassinato do estudante Henry Nowak em Southampton, no sul de Inglaterra.

Starmer defendeu que o povo britânico é "razoável e tolerante", enquanto Musk acusou os media de serem "racistas contra brancos".

"Musk, mais uma vez, tem-se intrometido na nossa política nos últimos dias, tentando semear a divisão", disse o primeiro-ministro inglês, Keir Starmer, durante uma visita a York, no norte de Inglaterra.

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O dono da rede social X publicou vários comentários na sua plataforma sobre a resposta da polícia ao esfaqueamento do estudante de Finanças na Universidade de Southampton, que morreu a 3 de dezembro de 2025, depois de ter sido esfaqueado por Vickrum Digwa, um jovem britânico de fé sikh, que na segunda-feira foi condenado a prisão perpétua com um mínimo de 21 anos.

"A única conclusão que pode ser tirada é que a media tradicional e estabelecida é incrivelmente, odiosamente racista contra brancos", escreveu Musk, fazendo uma comparação entre este caso e do de George Floyd. Em 2020, o afroamericano morreu às mãos da polícia, depois de ter dito que não conseguia respirar.

"Ambos os homens disseram 'Eu não consigo respirar', mas apenas a morte de um homem foi coberta incessantemente pela media", escreveu Elon Musk.

Este caso gerou grande indignação no Reino Unido depois de imagens da câmara corporal terem mostrado o estudante deitado no chão enquanto os polícias o algemavam, ignorando os seus apelos de que estava ferido e que não conseguia respirar.

O rapaz acabaria por morrer minutos depois.

"Essa não é a identidade do Reino Unido. No Reino Unido, somos pessoas razoáveis e tolerantes. Quando nos deparamos com um caso tão terrível como o de Henry Nowak, reagimos com tranquilidade, assim como a sua família", disse o governante, referindo-se ao apelo feito pelo pai do jovem para que o seu assassinato não fosse usado "como pretexto para semear a discórdia".

"As mudanças podem ser necessárias, e não nos devemos esquivar a elas".

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