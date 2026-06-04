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UE liberta mais 100 milhões de apoio financeiro às Forças Armadas do Líbano

04 jun, 2026 - 13:51 • Lusa

A verba destina-se ao reforço não letal das capacidades e dos meios de defesa militares no Líbano.

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O Conselho da União Europeia (UE) deu esta quinta-feira luz verde à quarta parcela de apoio financeiro às Forças Armadas libanesas, no valor de 100 milhões de euros, no âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz.

A verba destina-se ao reforço não letal das capacidades e dos meios de defesa militares no Líbano.

Com esta verba, o apoio total do mecanismo ao país ascende a 182 milhões de euros.

Esta parcela, segundo um comunicado do Conselho, "realça o contínuo empenho da UE" com a promoção da paz e garante da integridade territorial no Líbano.

A UE "também apoia os esforços das autoridades libanesas para reforçar as Forças Armadas libanesas tendo em vista o controlo de todo o território" do país.

As anteriores parcelas de medidas de assistência ao abrigo do mecanismo estabelecido em 2021 foram libertadas em dezembro de 2022 (seis milhões de euros), setembro de 2024 (16 milhões) e janeiro de 2025 (60 milhões).

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