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Espaço
Alerta no espaço: astronautas preparam-se para possível evacuação da Estação Espacial Internacional
05 jun, 2026 - 15:17 • Ana Kotowicz
A NASA afirma que a tripulação russa está a tentar reparar uma fuga de ar que se está a agravar na sua secção.
(Em atualização)
Os astronautas da Estação Espacial Internacional receberam ordens para se preparem uma possível evacuação devido a uma fuga de ar no lado russo.
Segundo a NASA, citada pela Reuters, a tripulação russa está a tentar reparar a fuga que se está a agravar na sua secção da estação espacial.
Os quatro astronautas da missão SpaceX Crew-12 da NASA na estação espacial — dois astronautas americanos, um astronauta francês e um cosmonauta russo — receberam ordens para entrar na nave Crew Dragon, que está acoplada à estação, e vestir os fatos espaciais.
Além destes, estão a bordo da Estação Espacial Internacional mais dois cosmonautas russos e um astronauta norte-americano, tripulantes da cápsula russa Soyuz MS-29.
- Noticiário das 15h
- 05 jun, 2026
-