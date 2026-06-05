- Noticiário das 19h
- 05 jun, 2026
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Espaço
Alerta no espaço: astronautas regressaram à Estação Espacial Internacional
05 jun, 2026 - 15:17 • Ana Kotowicz
Ao fim de cerca de duas horas, durante as quais os astronautas se refugiaram numa nave espacial, a NASA pôs fim ao protocolo de abrigo seguro. A Roscosmos, agência espacial russa, conseguiu reparar a fuga do seu lado do laboratório e garantiu não haver qualquer risco para a tripulação.
Uma fuga de ar no espaço podia ter obrigado vários astronautas a regressar à Terra antes da data. A NASA deu ordens à sua equipa da Estação Espacial Internacional para se proteger, mas a história acabou bem. Na verdade, a reparação foi combinada e tudo não passou de prevenção, caso algo corresse mal no laboratório que orbita a Terra e onde estão sempre humanos a bordo.
Ao fim de cerca de duas horas, durante as quais os astronautas se refugiaram numa nave espacial, a NASA pôs fim ao protocolo de abrigo seguro. A Roscosmos, agência espacial russa, conseguiu reparar a fuga do seu lado do laboratório e garantiu não haver qualquer risco para a tripulação.
As fugas têm sido uma constante e as causas são desconhecidas.
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Fuga de ar no lado russo
Às 13h04 desta sexta-feira, hora de Lisboa, os astronautas da NASA receberam ordens para se abrigarem, já que se algo corresse mal durante a reparação poderia estar em causa uma possível evacuação.
Nos últimos meses, as fugas de ar têm-se repetido, escreve a Reuters citando uma fonte da NASA, mas até agora eram relativamente pequenas. Na segunda-feira, aumentaram. Passaram de meio quilo para um quilo de ar por dia, segundo fonte da agência espacial norte-americana.
A NASA e a agência espacial russa Roscosmos — que são as duas principais operadoras da estação espacial — têm procurado encontrar soluções para este problema que têm surgido do lado russo, no módulo Zvezda, uma estrutura fundamental da estação.
Russos repararam a fuga
Por volta das 16h00, a Roscosmos esclareceu que tinham sido detetadas duas fugas a bordo da Estação Espacial Internacional. A primeira fuga foi rapidamente selada, e estavam em curso os preparativos para selar a segunda.
Apesar disso, garantiu não existirem quaisquer riscos para a segurança da tripulação nem para os sistemas da nave.
Já a NASA detalhou que, durante a reparação da primeira fuga, por questões de segurança os astronautas deram início aos protocolos de abrigo seguro.
Os quatro astronautas da missão SpaceX Crew-12 da NASA na estação espacial — dois astronautas norte-americanos, um astronauta francês e um cosmonauta russo — receberam ordens para entrar na nave Crew Dragon, que está acoplada à estação, e vestir os fatos espaciais. A mesma indicação foi dada ao astronauta da NASA Chris Williams.
Williams faz parte da equipa de tripulantes da cápsula russa Soyuz MS-29, composta por mais dois cosmonautas.
Fissuras não são novas, diz NASA
Nas redes sociais, às 15h57, a NASA explicava com detalhe o que aconteceu a bordo da Estação Espacial Internacional. A reparação foi combinada com a Roscomos, escreveu Bethany Stevens, porta-voz da NASA, e as medidas foram tomadas de forma preventiva.
"O túnel de transferência do módulo de serviço Zvezda, conhecido como PrK, tem vindo a apresentar fissuras e fugas há já algum tempo, tendo estas sido mitigadas pela Roscosmos tanto quanto possível até à data", escreveu no x.
As fissuras têm sido motivo de preocupação, acrescentou, e são acompanhadas de perto pela agência espacial norte-americana. Juntas, NASA e Roscosmos "têm vindo a trabalhar para determinar a causa de origem das fissuras".
Enquanto isso, a agência espacial russa gere a situação com "medidas operacionais de mitigação" e reparações parciais.
"Na sequência de novas fugas, a Roscosmos decidiu avançar com uma operação de reparação mais extensa na sexta‑feira, 5 de junho. Por precaução, a NASA instruiu os quatro membros da missão SpaceX Crew‑12 da agência, bem como o astronauta da NASA Chris Williams, a adotar uma postura de segurança reforçada na nave Dragon enquanto decorriam os trabalhos de reparação", detalhou a porta-voz da NASA.
A NASA diz estar à procura de uma solução permanente para o problema, em conjunto com os seus parceiros.
Para já, a Roscosmos suspendeu os trabalhos de reparação enquanto são analisadas mais medições e dados. A NASA instruiu os membros da tripulação a bordo da nave Dragon a regressar às operações planeadas na Estação Espacial Internacional.
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