Alerta no espaço: astronautas regressaram à Estação Espacial Internacional

Uma fuga de ar no espaço podia ter obrigado vários astronautas a regressar à Terra antes da data. A NASA deu ordens à sua equipa da Estação Espacial Internacional para se proteger, mas a história acabou bem. Na verdade, a reparação foi combinada e tudo não passou de prevenção, caso algo corresse mal no laboratório que orbita a Terra e onde estão sempre humanos a bordo. Ao fim de cerca de duas horas, durante as quais os astronautas se refugiaram numa nave espacial, a NASA pôs fim ao protocolo de abrigo seguro. A Roscosmos, agência espacial russa, conseguiu reparar a fuga do seu lado do laboratório e garantiu não haver qualquer risco para a tripulação. As fugas têm sido uma constante e as causas são desconhecidas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Fuga de ar no lado russo

Às 13h04 desta sexta-feira, hora de Lisboa, os astronautas da NASA receberam ordens para se abrigarem, já que se algo corresse mal durante a reparação poderia estar em causa uma possível evacuação. Nos últimos meses, as fugas de ar têm-se repetido, escreve a Reuters citando uma fonte da NASA, mas até agora eram relativamente pequenas. Na segunda-feira, aumentaram. Passaram de meio quilo para um quilo de ar por dia, segundo fonte da agência espacial norte-americana. A NASA e a agência espacial russa Roscosmos — que são as duas principais operadoras da estação espacial — têm procurado encontrar soluções para este problema que têm surgido do lado russo, no módulo Zvezda, uma estrutura fundamental da estação.



Russos repararam a fuga Por volta das 16h00, a Roscosmos esclareceu que tinham sido detetadas duas fugas a bordo da Estação Espacial Internacional. A primeira fuga foi rapidamente selada, e estavam em curso os preparativos para selar a segunda. Apesar disso, garantiu não existirem quaisquer riscos para a segurança da tripulação nem para os sistemas da nave. Já a NASA detalhou que, durante a reparação da primeira fuga, por questões de segurança os astronautas deram início aos protocolos de abrigo seguro. Os quatro astronautas da missão SpaceX Crew-12 da NASA na estação espacial — dois astronautas norte-americanos, um astronauta francês e um cosmonauta russo — receberam ordens para entrar na nave Crew Dragon, que está acoplada à estação, e vestir os fatos espaciais. A mesma indicação foi dada ao astronauta da NASA Chris Williams. Williams faz parte da equipa de tripulantes da cápsula russa Soyuz MS-29, composta por mais dois cosmonautas.