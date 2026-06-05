- Noticiário das 15h
- 05 jun, 2026
-
Espaço
Alerta no espaço: astronautas preparam-se para possível evacuação da Estação Espacial Internacional
05 jun, 2026 - 15:17 • Ana Kotowicz
A NASA afirma que a tripulação russa está a tentar reparar uma fuga de ar que se está a agravar na sua secção.
(Em atualização)
Uma fuga de ar pôs os tripulantes da Estação Espacial Internacional em prontidão. Os astronautas da NASA já receberam ordens para se preparem uma possível evacuação, depois de detetada uma fuga de ar no lado russo do laboratório que orbita a Terra.
Nos últimos meses, as fugas de ar têm sido uma constante, escreve a Reuters citando uma fonte da NASA, mas até agora eram relativamente pequenas. Na segunda-feira, aumentaram. Passaram de meio quilo de ar por dia para um quilo, segundo fonte da agência espacial norte-americana.
A NASA e a agência espacial russa Roscosmos — que são as duas principais operadoras da estação espacial — têm procurado encontrar soluções para este problema. A causa também não é ainda clara, segundo a Reuters.
As fugas de ar têm surgido do lado russo, no módulo Zvezda, uma estrutura fundamental da estação.
Russos tentam reparar a fuga
Segundo a NASA, a tripulação russa está a tentar reparar a fuga, mas por questões de segurança os astronautas deram início aos protocolos de evacuação.
Os quatro astronautas da missão SpaceX Crew-12 da NASA na estação espacial — dois astronautas norte-americanos, um astronauta francês e um cosmonauta russo — receberam ordens para entrar na nave Crew Dragon, que está acoplada à estação, e vestir os fatos espaciais.
Além destes, estão a bordo da Estação Espacial Internacional mais dois cosmonautas russos e um astronauta norte-americano, tripulantes da cápsula Soyuz MS-29.
- Noticiário das 15h
- 05 jun, 2026
-