Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 05 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espaço

Alerta no espaço: astronautas preparam-se para possível evacuação da Estação Espacial Internacional

05 jun, 2026 - 15:17 • Ana Kotowicz

A NASA afirma que a tripulação russa está a tentar reparar uma fuga de ar que se está a agravar na sua secção.

A+ / A-

(Em atualização)

Uma fuga de ar pôs os tripulantes da Estação Espacial Internacional em prontidão. Os astronautas da NASA já receberam ordens para se preparem uma possível evacuação, depois de detetada uma fuga de ar no lado russo do laboratório que orbita a Terra.

Nos últimos meses, as fugas de ar têm sido uma constante, escreve a Reuters citando uma fonte da NASA, mas até agora eram relativamente pequenas. Na segunda-feira, aumentaram. Passaram de meio quilo de ar por dia para um quilo, segundo fonte da agência espacial norte-americana.

A NASA e a agência espacial russa Roscosmos — que são as duas principais operadoras da estação espacial — têm procurado encontrar soluções para este problema. A causa também não é ainda clara, segundo a Reuters.

As fugas de ar têm surgido do lado russo, no módulo Zvezda, uma estrutura fundamental da estação.

Russos tentam reparar a fuga

Segundo a NASA, a tripulação russa está a tentar reparar a fuga, mas por questões de segurança os astronautas deram início aos protocolos de evacuação.

Os quatro astronautas da missão SpaceX Crew-12 da NASA na estação espacial — dois astronautas norte-americanos, um astronauta francês e um cosmonauta russo — receberam ordens para entrar na nave Crew Dragon, que está acoplada à estação, e vestir os fatos espaciais.

Além destes, estão a bordo da Estação Espacial Internacional mais dois cosmonautas russos e um astronauta norte-americano, tripulantes da cápsula Soyuz MS-29.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 05 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?