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Colapso de trem de aterragem de avião da Lufthansa provoca vários feridos

05 jun, 2026 - 12:19 • Diogo Camilo

Incidente no aeroporto de Frankfurt aconteceu ainda antes do embarque dos passageiros. Vários trabalhadores ficaram feridos e tiveram de receber tratamento médico.

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Um avião da Lufthansa perdeu o trem de aterragem antes de deslocar do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. O acidente aconteceu antes do embarque dos passageiros, mas vários membros da tripulação ficaram feridos, confirmou a companhia aérea esta quinta-feira.

"Vários membros da tripulação ficaram feridos e estão a receber tratamento médico", indicou a Lufthansa em comunicado. O incidente aconteceu por volta das 12h45 locais, às 11h45 horas em Portugal continental, e levou a que o cockpit caísse ao chão.

O incidente aconteceu num avião relativamente recente, com apenas um ano, de modelo Boeing 787-9 Dreamliner, que tinha como destino Los Angeles. A Boeing avançou que tomou conhecimento do incidente e está a prestar apoio à Lufthansa.

O avião é um modelo recente na companhia aérea, que está a planear eliminar gradualmente os aviões menos eficientes e simplificar a sua frota.

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