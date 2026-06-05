Colapso de trem de aterragem de avião da Lufthansa provoca vários feridos

Um avião da Lufthansa perdeu o trem de aterragem antes de deslocar do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. O acidente aconteceu antes do embarque dos passageiros, mas vários membros da tripulação ficaram feridos, confirmou a companhia aérea esta quinta-feira.

"Vários membros da tripulação ficaram feridos e estão a receber tratamento médico", indicou a Lufthansa em comunicado. O incidente aconteceu por volta das 12h45 locais, às 11h45 horas em Portugal continental, e levou a que o cockpit caísse ao chão.

O incidente aconteceu num avião relativamente recente, com apenas um ano, de modelo Boeing 787-9 Dreamliner, que tinha como destino Los Angeles. A Boeing avançou que tomou conhecimento do incidente e está a prestar apoio à Lufthansa.

O avião é um modelo recente na companhia aérea, que está a planear eliminar gradualmente os aviões menos eficientes e simplificar a sua frota.