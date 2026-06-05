Corpo de menina desaparecida em França identificado, caso gera indignação por falhas judiciais

As autoridades francesas confirmaram esta sexta-feira que o corpo encontrado numa zona agrícola do sudoeste de França pertence a Lyhanna, uma menina de 11 anos desaparecida desde 29 de maio na localidade de Fleurance.

A identificação foi realizada através de testes de ADN.

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A criança tinha sido dada como desaparecida depois de sair da escola. Um homem de 41 anos, pai de um colega de turma, foi detido após terem surgido indícios de que esteve com a menina na tarde do desaparecimento.

Depois de uma operação de busca de grande dimensão, o corpo foi encontrado na quinta-feira nas proximidades da terra natal da vítima. O Ministério Público de Agen, responsável pelo processo, confirmou que os exames genéticos permitiram estabelecer a identidade da criança.

Os exames médico-legais deverão agora determinar a causa da morte, segundo a procuradoria responsável pela investigação.

"O sistema judicial falhou na proteção desta menina", afirmou o ministro da Justiça, Gérald Darmanin.

"Gostaria de apresentar as minhas desculpas a esta família e ao povo francês, que está legitimamente chocado e aterrorizado por estas falhas", disse Gérald Darmanin.

O caso gerou forte reação pública depois de as autoridades terem revelado que o principal suspeito tinha sido acusado anteriormente em vários processos envolvendo menores. Entre essas acusações estava uma denúncia apresentada por uma mãe em agosto, segundo a qual o homem teria violado repetidamente a filha de 10 anos. Apesar da existência de elementos médicos que sustentavam essa acusação, o suspeito não chegou a ser interrogado pela polícia.