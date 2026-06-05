Drone explode em porto da Roménia sem causar vítimas

Não provocou vítimas uma explosão desta manhã de sexta-feira de um drone marítimo descoberto no porto de Constança, no Mar Negro, na Roménia.

O engenho autodestruiu-se, segundo avança o Ministério romeno da Defesa, que assegura que o drone marítimo em causa é do tipo dos que são usados na guerra na Ucrânia e não faz parte do equipamento do exército romeno.

Entretanto, o Ministro romeno do Interior adiantou que dois helicópteros estão a sobrevoar toda a zona costreira do Mar Negro, para tentar localizar outros dones.

Segundo o site Digi24, citado pela Reuters, mais três drones terão sido encontrados, no decorrer destas buscas.

Haverá, ainda, um quinto drone, pertencente ao mesmo grupo, que foi detonado na Ucrânia, segundo o site G4Media.