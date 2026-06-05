- Noticiário das 12h
- 05 jun, 2026
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Drone explode em porto da Roménia sem causar vítimas
05 jun, 2026 - 10:16 • João Cunha , João Malheiro
Mais três drones terão sido encontrados, no decorrer de buscas.
Não provocou vítimas uma explosão desta manhã de sexta-feira de um drone marítimo descoberto no porto de Constança, no Mar Negro, na Roménia.
O engenho autodestruiu-se, segundo avança o Ministério romeno da Defesa, que assegura que o drone marítimo em causa é do tipo dos que são usados na guerra na Ucrânia e não faz parte do equipamento do exército romeno.
Entretanto, o Ministro romeno do Interior adiantou que dois helicópteros estão a sobrevoar toda a zona costreira do Mar Negro, para tentar localizar outros dones.
Segundo o site Digi24, citado pela Reuters, mais três drones terão sido encontrados, no decorrer destas buscas.
Haverá, ainda, um quinto drone, pertencente ao mesmo grupo, que foi detonado na Ucrânia, segundo o site G4Media.
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