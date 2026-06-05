Irão reafirma apoio ao Hezbollah e exige retirada de Israel do sul do Líbano

O Irão voltou a reafirmar o seu apoio ao Hezbollah e a defender que qualquer acordo para pôr fim ao conflito regional deverá incluir a retirada das tropas israelitas do sul do Líbano.

Numa entrevista à televisão libanesa Al Mayadeen, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que a guerra não poderá ser considerada terminada sem uma solução para a frente libanesa.

"Esta guerra só terminará quando terminar também no Líbano", declarou, acrescentando que "o fim da guerra no Líbano deve ser acompanhado pela retirada das forças israelitas dos territórios que ocuparam".

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As declarações, citadas pela agência Reuters, surgem numa altura em que Teerão procura garantir que um eventual entendimento com Washington inclua também um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. A posição iraniana ganha relevância depois de o líder do movimento xiita libanês, Naim Qassem, ter rejeitado um acordo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e o Governo libanês, por considerar que o entendimento não previa a retirada das forças israelitas nem contou com a participação do Hezbollah nas negociações.

Apesar dos esforços diplomáticos, os combates prosseguem no terreno. O Hezbollah anunciou esta sexta-feira dois ataques contra posições israelitas no sul do Líbano, incluindo junto ao Castelo de Beaufort, enquanto fontes de segurança libanesas relataram novos bombardeamentos israelitas sobre várias localidades da região.

Também o conselheiro do líder supremo iraniano, Mohsen Rezaei, citado pela agência britânica, reiterou o compromisso de Teerão com o grupo libanês, sublinhando que "o Hezbollah fez grandes sacrifícios na recente guerra e é nosso aliado". Por essa razão, garantiu, "apoiamos o Hezbollah e mantemos firmemente os nossos compromissos para com ele".

Rezaei deixou ainda um aviso a Israel, defendendo que o país deve abandonar o território libanês. "Hoje voltamos a alertar este regime sinistro para deixar o Líbano", afirmou, acrescentando que "o Líbano será uma parte inseparável de qualquer acordo e cessar-fogo".

No Líbano, o presidente do Parlamento e aliado do Hezbollah, Nabih Berri, mostrou abertura para uma retirada dos combatentes do movimento do sul do país, mas apenas se essa medida for acompanhada pela saída simultânea das tropas israelitas das áreas que ocupam.