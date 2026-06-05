Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 05 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Guerra na Ucrânia

"Observações bastante grosseiras". Putin leu carta de Zelensky e rejeita reunião

05 jun, 2026 - 17:44 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente russo considera que carta do homólogo ucraniano é uma "forma de evitar" um encontro para tentar acabar com a guerra.

A+ / A-

O Presidente russo, Vladimir Putin, não vê razões para se encontrar neste momento com o homólogo ucraniano e diz que a carta aberta de Volodymyr Zelensky, a pedir uma reunião cara a cara, contém “observações bastante grosseiras”.

O líder da Rússia respondeu ao repto de Kiev durante o Fórum Económico Internacional, que decorre em São Petersburgo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Putin considera que a carta de Zelensky tem passagens rudes e não parece ser uma oferta sincera de negociações após quatro anos de guerra na Ucrânia.

“Esta carta contém algumas observações bastante grosseiras. Terá sido uma forma de criar as condições para uma reunião presencial ou, pelo contrário, uma forma de evitar esse encontro? Penso que é a segunda hipótese”, declarou Putin.

Questionado diretamente se vai aceitar o convite para se reunir com o Presidente ucraniano, Putin respondeu: “Para já, não vejo qualquer motivo para isso” acontecer.

Na quinta-feira, o Presidente russo manifestou disponibilidade de fazer algumas cedências para acabar com a guerra na Ucrânia, mas Kiev também teria de fazer cedências.

Apesar de admitir cedências, Putin manteve a sua posição inflexível relativamente à guerra e afirmou que as suas tropas estão a avançar diariamente no campo de batalha.

Horas depois, o Presidente ucraniano divulgou uma carta aberta dirigida a Vladimir Putin, na qual propõe um encontro entre os dois líderes para negociar o fim da guerra.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 05 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?