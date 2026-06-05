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Guerra na Ucrânia
"Observações bastante grosseiras". Putin leu carta de Zelensky e rejeita reunião
05 jun, 2026 - 17:44 • Ricardo Vieira, com Reuters
Presidente russo considera que carta do homólogo ucraniano é uma "forma de evitar" um encontro para tentar acabar com a guerra.
O Presidente russo, Vladimir Putin, não vê razões para se encontrar neste momento com o homólogo ucraniano e diz que a carta aberta de Volodymyr Zelensky, a pedir uma reunião cara a cara, contém “observações bastante grosseiras”.
O líder da Rússia respondeu ao repto de Kiev durante o Fórum Económico Internacional, que decorre em São Petersburgo.
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Putin considera que a carta de Zelensky tem passagens rudes e não parece ser uma oferta sincera de negociações após quatro anos de guerra na Ucrânia.
“Esta carta contém algumas observações bastante grosseiras. Terá sido uma forma de criar as condições para uma reunião presencial ou, pelo contrário, uma forma de evitar esse encontro? Penso que é a segunda hipótese”, declarou Putin.
Questionado diretamente se vai aceitar o convite para se reunir com o Presidente ucraniano, Putin respondeu: “Para já, não vejo qualquer motivo para isso” acontecer.
Na quinta-feira, o Presidente russo manifestou disponibilidade de fazer algumas cedências para acabar com a guerra na Ucrânia, mas Kiev também teria de fazer cedências.
Apesar de admitir cedências, Putin manteve a sua posição inflexível relativamente à guerra e afirmou que as suas tropas estão a avançar diariamente no campo de batalha.
Horas depois, o Presidente ucraniano divulgou uma carta aberta dirigida a Vladimir Putin, na qual propõe um encontro entre os dois líderes para negociar o fim da guerra.
- Noticiário das 18h
- 05 jun, 2026
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