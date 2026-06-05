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Zelensky acusa Putin de não querer terminar a guerra após recusa de encontro

05 jun, 2026 - 20:27 • Redação

Volodymyr Zelensky acusa Vladimir Putin de não querer pôr fim à guerra. Presidente russo recusou reunir-se com o homólogo ucraniano após uma proposta pública de encontro.

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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta sexta-feira que a resposta de Vladimir Putin à proposta de um encontro direto demonstra falta de vontade para terminar a guerra.

Numa mensagem divulgada no Telegram, Zelensky considerou que Moscovo voltou a optar pelo conflito.

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“Infelizmente, o lado russo escolheu mais uma vez a guerra. Ele simplesmente não quer acabar com a guerra”, escreveu.

Segundo Zelensky, a resposta russa foi fraca e terá desapontado muitos líderes internacionais. O chefe de Estado ucraniano defendeu que Putin não pretende alterar a situação atual nem reconhecer que a guerra serve apenas os interesses de quem beneficia dela.

O Presidente ucraniano acrescentou que é necessário aumentar a pressão sobre Moscovo e reduzir os recursos financeiros disponíveis para a Rússia.

A reação surgiu depois de Zelensky ter enviado uma carta aberta a Putin, propondo uma reunião presencial para discutir o fim da guerra. O

A iniciativa recebeu um comentário favorável do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Do lado russo, Putin rejeitou a proposta e declarou não ver utilidade numa reunião com o Presidente ucraniano. Durante uma sessão plenária do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, sustentou que o objetivo de Kiev é travar o avanço das forças russas e que o essencial passa pela obtenção de acordos.

“Não vejo sentido em nos reunirmos”, disse Vladimir Putin, acrescentando que a decisão de Kiev de tornar pública a proposta foi “completamente errada”.

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