Ataque israelita a campo de refugiados faz sete mortos em Gaza

Pelo menos sete palestinianos, incluindo duas mulheres, morreram este sábado num ataque aéreo israelita contra o campo de refugiados de Jawzat, na Cidade de Gaza, segundo autoridades de saúde locais. O bombardeamento ocorreu numa altura em que mediadores internacionais retomam no Cairo os esforços para preservar o frágil acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

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De acordo com equipas médicas no terreno, o ataque atingiu uma área de tendas que acolhe deslocados, provocando ainda 15 feridos, entre os quais várias crianças.

Questionado pela Reuters, um porta-voz militar israelita confirmou a operação, afirmando que as forças armadas realizaram um ataque contra “terroristas”, sem fornecer mais detalhes sobre o alvo visado ou sobre as vítimas.

O ataque acontece no mesmo dia em que o Egito acolheu uma nova ronda de negociações entre o Hamas, outras fações palestinianas e os mediadores internacionais, numa tentativa de evitar o colapso da trégua.

Hazem Qassem, porta-voz do Hamas, explicou que as conversações estão centradas na aplicação da primeira fase do acordo e na criação de condições para avançar para uma segunda etapa.

Segundo fontes próximas das negociações, citadas pela Reuters, o Hamas transmitiu aos mediadores do Egito, Catar, Turquia e aos enviados norte-americanos que “o fim dos ataques israelitas é indispensável para qualquer avanço diplomático”.

O movimento palestiniano exige que Israel ponha termo às operações militares, aumente a entrada de ajuda humanitária em Gaza e retire as tropas para as posições definidas pelo cessar-fogo.

Apesar da trégua em vigor, os confrontos e bombardeamentos têm continuado. Dados das autoridades de saúde de Gaza indicam que cerca de 950 palestinianos morreram em ataques israelitas desde o início do cessar-fogo. Do lado israelita, o exército refere que quatro soldados foram mortos por militantes palestinianos no mesmo período.

Israel sustenta que as suas operações visam impedir ataques iminentes e garante que continua a permitir a entrada de ajuda humanitária e bens essenciais no território.

A guerra teve início após os ataques liderados pelo Hamas contra o sul de Israel, a 7 de outubro de 2023. Segundo as autoridades israelitas, esses ataques causaram cerca de 1.200 mortos e resultaram no sequestro de 251 pessoas. Desde então, quase 73 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza, a maioria civis, de acordo com as autoridades de saúde do enclave palestiniano.