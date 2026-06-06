Bebé palestiniano de sete meses morre após disparos do exército israelita na Cisjordânia

A vítima foi identificada como Sam Fahd Abu Haikal. Segundo as autoridades palestinianas, a criança morreu no local , enquanto os pais sofreram ferimentos provocados por bala e foram transportados para o hospital, encontrando-se em estado considerado moderado.

Um bebé palestiniano de sete meses morreu e os seus pais ficaram feridos na sequência de disparos efetuados por forças israelitas na região de Tel Rumeida, a sul da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestiniano, citado pela agência Reuters.

De acordo com o relato da avó do bebé, a família seguia de automóvel nas proximidades do Posto de Controlo 17 quando avistou veículos militares israelitas e soldados ao longe. A viatura terá parado, mas, pouco depois, foram efetuados disparos na sua direção.

“Uma bala atingiu o meu neto, atravessou-lhe o rosto e a cabeça, atingindo também a face da mãe, onde ficou alojada”, contou a avó. Segundo o mesmo testemunho, o projétil atingiu ainda um dedo do pai da criança. A mãe permanece hospitalizada.

Exército admite que vítimas eram civis

Em comunicado, o exército israelita explicou que, durante uma operação na região de Hebron, os militares identificaram um veículo que consideraram estar a acelerar na sua direção, levando um soldado a efetuar disparos isolados.

As Forças de Defesa de Israel confirmaram que três palestinianos ficaram feridos e foram encaminhados para tratamento médico. No entanto, uma investigação preliminar concluiu que os atingidos eram “civis não envolvidos”.

O exército acrescentou que o caso está a ser analisado e que as conclusões serão remetidas às autoridades competentes, manifestando também “profundo pesar” pelos danos causados.

Família contesta versão militar

Segundo o pai da criança, Fahd Abu Haikal, professor na Universidade de Belém, a família tinha parado o veículo depois de receber ordens dos militares israelitas.

Em declarações, citadas pelo The Guardian, o pai afirmou que um projétil atravessou a sua mão antes de atingir o filho, que seguia no banco traseiro ao colo da mãe. No veículo viajavam ainda o irmão mais velho da criança e a avó.

Fahd Abu Haikal rejeita a versão apresentada pelo exército israelita e garante que o automóvel estava completamente imobilizado no momento dos disparos.

“O carro estava parado e os soldados conseguiam ver claramente que éramos uma família”, afirmou, exigindo uma investigação completa e a responsabilização do militar que efetuou os disparos.

Tel Rumeida é uma das áreas mais sensíveis de Hebron, onde colonos israelitas vivem sob forte proteção militar no meio de bairros palestinianos. A região tem sido palco frequente de confrontos, operações militares e episódios de violência.

Segundo dados da União Europeia, mais de 700 mil colonos israelitas vivem em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia, territórios onde residem também mais de três milhões de palestinianos. A presença dos colonatos continua a ser uma das principais fontes de tensão no conflito israelo-palestiniano.