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Coreia do Norte garante que não abdica do arsenal nuclear antes da visita de Xi Jinping

06 jun, 2026 - 23:40 • Olímpia Mairos , com Reuters

Kim Yo Jong afirma que o estatuto nuclear de Pyongyang é irreversível, numa altura em que o Presidente chinês, Xi Jinping, se prepara para visitar a Coreia do Norte pela primeira vez em quase sete anos.

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A Coreia do Norte reiterou que não está disposta a renunciar ao seu estatuto de potência nuclear. A posição foi transmitida por Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano, Kim Jong Un, que assegurou que Pyongyang não aceitará qualquer pressão ou ameaça relacionada com o seu programa de armamento nuclear.

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Segundo a agência sul-coreana Yonhap, citada pela Reuters, Kim Yo Jong afirmou que o país considera irreversível a sua condição de Estado detentor de armas nucleares, numa altura em que persistem as tensões na região e os esforços internacionais para promover a desnuclearização da península coreana continuam sem resultados concretos.

As declarações surgem na véspera da visita do Presidente chinês, Xi Jinping, à Coreia do Norte, a primeira em quase sete anos. A deslocação é vista como um sinal do reforço das relações entre Pequim e Pyongyang, num momento de crescente instabilidade geopolítica na Ásia.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Xi deverá reunir-se com Kim Jong Un para discutir o estado das relações bilaterais e trocar opiniões sobre questões de interesse comum.

A China continua a ser o principal aliado diplomático e económico da Coreia do Norte, sendo também o único país ligado a Pyongyang por um tratado formal de aliança. A visita de Xi é encarada como uma demonstração da importância estratégica da parceria entre os dois países.

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