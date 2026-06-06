Guarda Revolucionária do Irão anuncia ataques contra "bases inimigas"

A Guarda Revolucionária do Irão anunciou, este sábado, que tinha atacado "bases inimigas" na região, após ataques aéreos dos EUA contra instalações de radar no Irão.

Num comunicado transmitido pela emissora estatal IRIB, o exército ideológico da República Islâmica afirmou que "bases inimigas na região foram atingidas por ataques aéreos".

O Kuwait e o Bahrein, dois países que albergam importantes bases militares norte-americanas no Golfo, já tinham emitido alertas de ataque aéreo.

O Ministério do Interior do Bahrein disse que um alerta de ataque aéreo foi acionado hoje, após novos ataques aéreos dos EUA no Irão e do Kuwait ter denunciado ataques com mísseis e drones.

"A sirene soou. Os cidadãos e residentes são aconselhados a manter a calma e a dirigir-se para o local seguro mais próximo", escreveu o ministério na rede social X.

Horas antes, o exército do Kuwait anunciou que intercetou e abateu uma nova vaga de ataques com mísseis e drones iranianos, três dias depois de um ataque ao maior aeroporto do país, atribuído ao Irão.

"As defesas aéreas do Kuwait abateram mísseis e drones inimigos esta manhã. O Estado-Maior do Exército informou que quaisquer explosões ouvidas foram causadas pela interceção de ataques inimigos", escreveu o exército na rede social X.

As forças armadas instaram ainda os cidadãos a manterem a calma e a seguirem rigorosamente as instruções de segurança emitidas pelas autoridades enquanto o estado de alerta se mantiver em vigor.

Correspondentes da agência de notícias France-Presse disse que "explosões repetidas foram ouvidas em áreas próximas do Aeroporto Internacional do Kuwait", enquanto "explosões e interceções foram ouvidas" na capital do Bahrein, Manama.

O exército dos Estados Unidos (EUA) disse na rede social X que o Irão disparou sete mísseis contra o Kuwait e o Bahrein e garantiu que seis foram intercetados e o último falhou o alvo.

As forças armadas dos EUA acrescentaram que não foram registados feridos entre os soldados destacados na região nem quaisquer danos nas infraestruturas militares norte-americanas no Bahrein.

No início da semana, o Irão reivindicou a responsabilidade por um ataque ao Kuwait, em retaliação contra um alegado ataque dos Estados Unidos contra um petroleiro e contra a ilha iraniana de Qeshm.

Pelo contrário, a Guarda Revolucionária Islâmica negou qualquer envolvimento num outro ataque, com 'drones', que danificou um terminal de passageiros no Aeroporto Internacional do Kuwait e fez um morto e 63 feridos.