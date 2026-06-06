Irão acusa EUA de "violação flagrante" do cessar-fogo

O Irão condenou este sábado os ataques aéreos dos Estados Unidos contra radares e instalações de vigilância costeira no Golfo Pérsico, classificando-os como uma “violação flagrante do cessar-fogo”.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano sublinhou que estes ataques constituem uma agressão militar contra a soberania nacional.

Teerão condenou ainda o “comportamento hostil e provocador” dos EUA.

A Guarda Revolucionária do Irão anunciou este sábado que tinha atacado “bases inimigas” na região, após os ataques aéreos norte-americanos contra instalações de radar em território iraniano.

Num comunicado transmitido pela emissora estatal IRIB, o exército ideológico da República Islâmica afirmou que “bases inimigas na região foram atingidas por ataques aéreos”.

O Kuwait e o Bahrein, dois países que albergam importantes bases militares norte-americanas no Golfo, já tinham emitido alertas de ataque aéreo, sinalizando o aumento da tensão na região.