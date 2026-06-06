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Mastigar gelo e comer chocolates:guia nepalês sobrevive seis dias no Evereste após ficar sem oxigénio

06 jun, 2026 - 00:32 • Redação

Dawa Sherpa sobreviveu seis dias no Monte Evereste depois de ficar sem oxigénio durante a descida. Guia nepalês foi encontrado perto do acampamento-base quando já era dado como morto. Está internado em Catmandu com desidratação, queimaduras pelo frio e uma fratura.

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Dawa Sherpa, guia de montanha nepalês de 57 anos, sobreviveu seis dias no Evereste após ficar sem oxigénio durante a descida.

O alpinista foi encontrado por uma equipa de recolha de resíduos perto da cascata de gelo de Khumbu.

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O guia disse à "BBC" que passou os primeiros dois dias sem comer e que sobreviveu a mastigar gelo e a consumir alguns chocolates que encontrou no bolso.

“Não pensei que sobrevivesse. Pensei que iria morrer”, afirmou Dawa Sherpa.

Segundo o alpinista, a falta de oxigénio impediu-o de continuar a caminhar. Durante a descida caiu numa fenda glaciar, onde permaneceu preso durante cerca de dois dias e meio.

Dawa Sherpa relatou que conseguiu sair depois de uma avalanche acumular neve no interior da fenda. Mais tarde encontrou cordas que o ajudaram a prosseguir a descida.

Após quase uma semana isolado, foi localizado por trabalhadores que subiam a montanha para recolher resíduos e transportado para o acampamento-base.

A família já tinha iniciado os rituais fúnebres depois de ser informada de que uma operação de resgate não era possível.

Os médicos do Hospital HAMS, em Catmandu, indicaram que o guia está estável e a recuperar da desidratação.

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