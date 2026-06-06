UE confia que Israel e Líbano continuem negociações "num espírito construtivo"

A União Europeia "confia" que as negociações de paz entre Israel e o Líbano prossigam "num espírito construtivo", afirmou este sábado a Alta Representante para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, na sequência do cessar-fogo negociado esta semana em Washington.

O acordo de cessar-fogo entre o Líbano e Israel, negociado pelos Estados Unidos, representa uma nova oportunidade para pôr fim ao conflito e alcançar uma paz e uma segurança duradouras. "A UE confia que Israel e o Líbano continuem as negociações diretas com um espírito construtivo", afirmou a chefe da diplomacia europeia num comunicado em nome dos 27.

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Em seguida, Kallas instou "todas as partes a respeitarem plenamente os termos do acordo e a rejeitarem qualquer condição adicional imposta pelo Hezbollah".

Israel e o Líbano, com a mediação dos Estados Unidos, acordaram na terça-feira um cessar-fogo condicionado à cessação, por parte da milícia xiita libanesa, tanto dos seus ataques como das suas operações no sul do território libanês.

Por seu lado, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, criticou posteriormente as "humilhantes" negociações com Israel e defendeu que qualquer cessar-fogo deve ser "integral", garantindo que continuarão a responder aos ataques israelitas enquanto estes se mantiverem.

Além disso, Kallas salientou que o Hezbollah "deve retirar-se da zona a sul do rio Litani", acrescentando que Israel também deve abandonar o território libanês.

Afirmou também que a UE "continuará a apoiar o Governo libanês e está disposta a apoiar a aplicação de um acordo entre Israel e o Líbano".

Recordou que, na passada quinta-feira, o bloco europeu concedeu uma nova ajuda de 100 milhões de euros às Forças Armadas Libanesas, para reforçar as suas capacidades e meios de defesa.

A representante europeia exigiu ainda a Israel que "respeite a soberania e a integridade territorial do Líbano", tal como determinado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, e apelou ao desarmamento dos grupos armados não estatais, entre os quais se inclui o Hezbollah.

Neste contexto, condenou "veementemente" os ataques contra membros da missão de paz da ONU no Líbano (FINUL) na passada quinta-feira, nos quais morreu um capacete azul e outros dois ficaram feridos.

"O assassinato de membros das forças de manutenção da paz constitui uma violação do Direito internacional e deve ser objeto de uma prestação de contas completa", concluiu.