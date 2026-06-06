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Zelensky anuncia ataque a depósito de petróleo e base militar na Rússia e deixa aviso a Moscovo

06 jun, 2026 - 16:16 • Olímpia Mairos

Ucrânia atingiu um depósito de petróleo em Krasnodar e uma base militar na região de São Petersburgo. Presidente ucraniano garante que qualquer injustiça contra Kiev terá uma resposta.

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A Ucrânia atingiu um depósito de petróleo na região russa de Krasnodar e uma base militar nos arredores de São Petersburgo, anunciou esta manhã o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que deixou também um aviso direto a Moscovo: “Qualquer manifestação de injustiça contra a Ucrânia receberá uma resposta justa.”

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Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Zelensky defendeu que “é hora de pôr fim a esta guerra”, mas acusou o Presidente russo de querer prolongar o conflito.

É hora de pôr fim a esta guerra. Mas o governante da Rússia quer continuar a lutar. É por isso que as sanções ucranianas contra esta agressão estão a surtir efeito”, afirmou.

Segundo o líder ucraniano, drones de longo alcance percorreram cerca de 1.000 quilómetros até à região de São Petersburgo, onde atingiram “os arsenais da marinha inimiga e uma base em Kronstadt”, uma importante instalação militar russa localizada numa ilha próxima da cidade.

Zelensky revelou ainda que outra operação atingiu um alvo energético estratégico na região de Krasnodar.

As nossas sanções de longo alcance também alcançaram cerca de 500 quilómetros na região de Krasnodar – e atingiram um depósito de petróleo”, declarou.

O Presidente ucraniano classificou os ataques como “resultados importantes” alcançados através da cooperação entre as Forças Armadas da Ucrânia, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e os serviços de informações militares.

Estes são resultados importantes dos esforços conjuntos dos combatentes das Forças Armadas da Ucrânia, do Serviço de Segurança da Ucrânia e dos Serviços de Informações de Defesa da Ucrânia”, sublinhou.

Zelensky insistiu que a Rússia deve terminar a ofensiva militar iniciada em fevereiro de 2022 e cessar os ataques contra território ucraniano.

A Rússia deve pôr fim à sua guerra e cessar os seus ataques contra a vida. Qualquer manifestação de injustiça contra a Ucrânia receberá uma resposta justa”, avisou.

O chefe de Estado terminou a mensagem agradecendo aos militares envolvidos nas operações, elogiando a sua eficácia e precisão.

Agradeço aos nossos combatentes pela sua precisão”, concluiu.

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