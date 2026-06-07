Ébola: RDCongo eleva para 488 o número de casos confirmados

A República Democrática do Congo (RDCongo) elevou para 488 o número de casos confirmados na epidemia de Ébola, incluindo 86 mortos, alertando que “pode registar-se um aumento de casos se não forem implementadas medidas adequadas rapidamente”.

No seu último boletim sobre a doença divulgado esta noite, que corresponde aos dados recolhidos até sexta-feira, o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) assinalou que a província de Ituri continua a ser o epicentro, com mais de 94% dos casos (460).

O INSP alertou que parte dos casos registados começou a apresentar sintomas entre 14 e 23 de maio e um segundo grupo, entre 25 de maio e vai3 de junho, o que indica, em primeiro lugar, um “provável surto comum” e, em seguida, “uma propagação da doença”, transformando-se numa epidemia.

De acordo com o boletim, 267 doentes estão “hospitalizados ou em isolamento” e o número de pessoas curadas subiu para nove (mais uma do que na última contagem), enquanto as zonas de saúde afetadas em três províncias congolesas se mantêm em 25.

Além disso, 67,2% dos contactos já puderam ser rastreados e a taxa de mortalidade situa-se em 17,6%.