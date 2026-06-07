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Irão lança nova vaga de mísseis contra Israel após bombardeamentos israelitas em Beirute

07 jun, 2026 - 21:26 • Olímpia Mairos , com agências

Teerão responde aos ataques de Israel no Líbano e agrava os receios de uma escalada militar no Médio Oriente.

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O Irão lançou este domingo uma nova vaga de mísseis contra Israel, numa resposta direta aos bombardeamentos efetuados pelas forças israelitas nos arredores de Beirute, no Líbano, apesar de continuar formalmente em vigor um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah.

Segundo informações divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel (FDI), vários mísseis foram disparados a partir do território iraniano em direção a Israel, levando à ativação dos sistemas de defesa aérea. Numa mensagem publicada na plataforma Telegram, o exército israelita confirmou o ataque e voltou a alertar a população para a proibição de divulgar imagens ou informações sobre possíveis locais atingidos.

"Uma nova saraivada de mísseis foi lançada contra o Estado de Israel", referiram as FDI, sublinhando que a divulgação de imagens dos impactos poderá comprometer operações de segurança.

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Até ao momento, as autoridades israelitas não confirmaram a existência de mísseis que tenham atingido o território do país. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram, contudo, várias interceções realizadas pelo sistema antimíssil Cúpula de Ferro.

A ofensiva iraniana surge depois de Israel ter levado a cabo novos bombardeamentos num subúrbio da capital libanesa, numa ação que Telavive justificou com a alegada presença de membros do Hezbollah que estariam a preparar ataques contra território israelita.

A troca de ataques aumenta significativamente a tensão na região e reforça os receios de um alargamento do conflito no Médio Oriente, envolvendo diretamente o Irão, Israel e os seus aliados.

As autoridades de Teerão ainda não divulgaram um balanço oficial da operação, mas a resposta militar é vista como mais um sinal do agravamento das hostilidades entre os dois países, numa altura em que os esforços diplomáticos para evitar uma guerra regional continuam a enfrentar sérias dificuldades.

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