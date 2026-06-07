- Noticiário das 16h
- 07 jun, 2026
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Israel ataca o sul de Beirute após disparos a partir do Líbano
07 jun, 2026 - 15:53 • Olímpia Mairos , com Reuters
Bombardeamento atingiu a zona de Dahiyeh, nos subúrbios do sul da capital libanesa. Governo israelita diz que operação respondeu ao lançamento de projéteis contra território israelita.
Israel realizou este domingo um ataque contra infraestruturas do Hezbollah na zona de Dahiyeh, nos subúrbios do sul de Beirute, considerada um dos principais bastiões do movimento xiita libanês. Trata-se do primeiro ataque nesta área desde o cessar-fogo alcançado a 16 de abril.
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Numa declaração conjunta com o ministro da Defesa, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que a operação foi ordenada em resposta a disparos efetuados a partir do Líbano contra território israelita.
“O ataque foi uma resposta ao fogo dirigido contra Israel”, indicou o chefe do Governo israelita, que responsabiliza o Hezbollah pela escalada das tensões na fronteira.
Horas antes, as Forças de Defesa de Israel anunciaram ter intercetado dois projéteis lançados a partir do sul do Líbano, depois de terem sido acionadas sirenes de alerta nas localidades israelitas de Yiftah e Ramot Naftali. Até ao momento, o Hezbollah não reivindicou a autoria dos disparos.
Não foram registadas, para já, vítimas na sequência do bombardeamento em Beirute.
Apesar do cessar-fogo em vigor desde abril, os confrontos entre Israel e o Hezbollah têm prosseguido no sul do Líbano. Israel afirma estar empenhado em desmantelar a infraestrutura militar do Hezbollah junto à sua fronteira norte.
Por seu lado, o Hezbollah rejeitou propostas que condicionam a manutenção da trégua ao seu desarmamento. O movimento sustenta que Israel deve primeiro cessar os ataques e retirar as suas forças do sul do Líbano.
Entretanto, o exército israelita emitiu também um aviso de evacuação para os residentes da cidade de Tiro e zonas circundantes, alertando para a possibilidade de novos ataques.
A situação mantém-se particularmente sensível devido ao envolvimento do Irão, principal aliado do Hezbollah. Teerão tem defendido que qualquer acordo de paz mais amplo deverá incluir um cessar-fogo duradouro entre Israel e o Hezbollah.
O conflito entre Israel e o Hezbollah já provocou milhares de mortos no Líbano e mais de um milhão de deslocados, agravando a crise humanitária no país.
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