República Centro-Africana vai acolher migrantes de outros países deportados pelos Estados Unidos

A República Centro-Africana concordou em acolher migrantes de outros países deportados pelos Estados Unidos, segundo duas fontes conhecedoras do assunto.

Este é o mais recente exemplo de como a administração Trump tem celebrado acordos com estados africanos para acelerar as expulsões do país.

Em muitos casos, os deportados tinham obtido proteções legais dos tribunais de imigração dos EUA contra a repatriação. Mas grupos de direitos humanos afirmam que os acordos com países terceiros permitem aos EUA contornar essas proteções.

O acordo com a República Centro-Africana foi discutido durante uma reunião a 18 de maio em Bangui com uma delegação dos EUA liderada por Christian Jové Ehrhardt, subsecretário adjunto do Departamento de Estado no Gabinete de População, Refugiados e Migração, disse um funcionário do governo centro-africano à Reuters.

"A República Centro-Africana irá, de facto, acolher, no âmbito de acordos com os EUA, imigrantes deportados pelas autoridades americanas", afirmou o responsável, que pediu para permanecer anónimo. Um diplomata baseado na região, também falando sob condição de anonimato, afirmou igualmente que tinha sido alcançado um acordo.

