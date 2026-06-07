Tiroteio faz 12 feridos em festival no leste dos Estados Unidos

Pelo menos 12 pessoas foram baleadas durante um festival na cidade de Toledo, estado Ohio, no leste dos Estados Unidos, informou a polícia local, que ainda não deteve nenhum suspeito do ataque.

“Doze pessoas foram baleadas”, com idades entre 14 e 61 anos, incluindo duas que ficaram gravemente feridas, disse o vice-chefe da polícia de Toledo, Joseph Heffernan, aos jornalistas, no sábado.

As forças de segurança estão à procura de pelo menos dois indivíduos, que parecem ser responsáveis pelo tiroteio, disse Heffernan. Eles “provavelmente dispararam um contra o outro”, acrescentou.

O tiroteio ocorreu perto do Old West End Festival, um evento anual que inclui concertos, festas de bairro e passeios pelo bairro histórico de Toledo.

Vídeos nas redes sociais mostram pessoas a fugir de bancas de comida e vendedores ambulantes, atirando-se para o chão e escondendo-se atrás de automóveis durante os disparos.

De acordo com o tenente da polícia Dan Gerken, a idade média dos feridos é de cerca de 20 anos. “Já estive em muitos locais de crime, mas este foi realmente fora do comum”, acrescentou.

As armas de fogo são facilmente adquiridas de forma legal nos Estados Unidos, e a violência armada mata milhares de pessoas todos os anos no país.

Os Estados Unidos registaram 170 tiroteios em massa este ano, envolvendo quatro ou mais vítimas, sem contar com o atirador, de acordo com o portal Gun Violence Archive.