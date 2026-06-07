Trump pede contenção a Israel após retaliação iraniana a ataque em Beirute

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este domingo que vai pressionar o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para evitar uma nova escalada militar no Médio Oriente, depois de o Irão ter lançado vários mísseis contra alvos israelitas em resposta a um ataque de Israel nos arredores de Beirute.

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Segundo o portal Axios, citado pela Reuters, Trump pretende contactar Netanyahu para o convencer a não responder militarmente à ofensiva iraniana.

Após o lançamento dos mísseis, o Presidente dos Estados Unidos alertou que a escalada poderá comprometer os esforços diplomáticos em curso. "Isto certamente não vai ajudar as negociações", declarou à Fox News.

Dirigindo-se a Teerão, Trump acrescentou: "Lançaram os vossos mísseis, já chega. Voltem à mesa das negociações e façam um acordo."

Questionado sobre o ataque israelita realizado horas antes na região de Beirute, o líder norte-americano mostrou desagrado: "Não estou satisfeito com isso."

O Irão justificou a retaliação com o ataque israelita à capital libanesa, o primeiro desde que Washington anunciou, na semana passada, uma proposta de cessar-fogo para o Líbano. As autoridades iranianas têm defendido que qualquer entendimento com os Estados Unidos depende igualmente do respeito por uma trégua no território libanês.