Trump recusa desbloquear ativos iranianos antes de acordo de paz e ameaça Teerão

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não pretende desbloquear os ativos iranianos nem levantar as sanções impostas a Teerão antes da conclusão de um acordo de paz, reforçando a pressão sobre o regime iraniano numa altura de fortes tensões no Médio Oriente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Numa entrevista ao programa Meet the Press, da NBC News, realizada na sexta-feira e divulgada este domingo, Trump foi questionado sobre a possibilidade de aliviar as restrições económicas ao Irão antes de um eventual entendimento. A resposta foi clara: "Isso acontece depois", acrescentando que apenas haverá conversações mais aprofundadas caso o Irão demonstre um comportamento que Washington considere adequado.

O chefe de Estado norte-americano afirmou ainda que não está a exigir que o Líbano faça parte de um eventual acordo de curto prazo com Teerão, numa referência às negociações em curso para reduzir a instabilidade na região.

Trump revelou também que pretende manter tropas norte-americanas no Médio Oriente até que a situação esteja concluída, defendendo igualmente que os Estados Unidos devem apreender e destruir as reservas de urânio altamente enriquecido do Irão, parte das quais se acredita estarem armazenadas em instalações subterrâneas de difícil acesso.

Apesar das divergências que continuam a separar Washington e Teerão, o Presidente norte-americano insistiu que um entendimento poderá estar próximo.

"Estamos muito perto de um acordo, ou vou arrasá-los completamente", declarou Trump à NBC News, numa das afirmações mais duras da entrevista.

As negociações continuam a enfrentar obstáculos significativos, incluindo a guerra entre Israel e o Líbano, o programa nuclear iraniano e o futuro do estratégico Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo.

As declarações de Trump surgem num momento em que os esforços diplomáticos para reduzir as tensões na região permanecem frágeis, enquanto persistem receios de uma nova escalada militar entre os Estados Unidos e o Irão.