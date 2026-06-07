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Médio Oriente

Um morto e cinco feridos num ataque a tiro em Israel

07 jun, 2026 - 10:40 • Reuters

Os tiroteios ocorreram em três áreas distintas no centro de Israel, perto da cidade palestiniana de Qalqilya, na Cisjordânia. O grupo militante palestiniano Hamas elogiou o tiroteio, mas não reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

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Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas no domingo num tiroteio de natureza presumivelmente terrorista no centro de Israel, perto da Cisjordânia ocupada, informou o serviço de ambulâncias israelita.

A polícia israelita afirmou que o suspeito do ataque foi "neutralizado", sem fornecer mais detalhes.

"Um grande contingente policial permanece no local e as buscas continuam", afirmaram as forças policiao.

O serviço de ambulâncias de Israel informou que um homem de 35 anos morreu devido a ferimentos de disparos, enquanto outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo duas com o que o serviço de ambulâncias descreveu como ferimentos graves.

Os tiroteios ocorreram em três áreas distintas no centro de Israel, perto da cidade palestiniana de Qalqilya, na Cisjordânia. O grupo militante palestiniano Hamas elogiou o tiroteio, mas não reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que realizou uma avaliação de segurança e está a acompanhar o «ataque mortal a tiros».

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