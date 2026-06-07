Zelensky agradece apoio de Reino Unido, França e Alemanha e pede reforço da defesa aérea da Ucrânia

"Informei-os sobre a situação no campo de batalha e sobre as perdas da Rússia", afirmou Zelensky, acrescentando que, há cinco meses consecutivos, as forças russas registam mais de 30 mil mortos e feridos por mês .

Segundo o chefe de Estado ucraniano, a reunião permitiu uma discussão aprofundada sobre as necessidades de defesa da Ucrânia e sobre a evolução do conflito com a Rússia.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Zelensky agradeceu ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer , ao Presidente francês, Emmanuel Macron , e ao chanceler alemão, Friedrich Merz , pelo apoio prestado a Kiev.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , agradeceu este domingo o apoio dos líderes do Reino Unido, França e Alemanha, após uma reunião no formato E3–Ucrânia, centrada na situação militar no terreno e nos próximos passos diplomáticos para tentar pôr fim à guerra.

O Presidente ucraniano sublinhou que existe consenso entre Kiev e os seus aliados europeus quanto à situação militar. "A Rússia não está a vencer no campo de batalha", afirmou, defendendo que os ataques ucranianos de médio e longo alcance estão a limitar significativamente a capacidade de Moscovo para expandir a sua ofensiva.

Apesar disso, Zelensky insistiu na necessidade de reforçar os sistemas de defesa aérea para proteger a população dos ataques russos.

"É extremamente importante termos proteção contra as ameaças balísticas com que os russos aterrorizam as nossas cidades e comunidades", declarou.

Além das questões militares, os líderes discutiram formas de relançar os esforços diplomáticos para alcançar uma solução para o conflito e reforçar o papel da Europa nesse processo.

Para Zelensky, a participação europeia continua a ser essencial. "Para a Ucrânia, sempre foi uma prioridade que a posição e a voz da Europa nas negociações sejam fortes", afirmou.

No final do encontro, o Presidente ucraniano agradeceu novamente o apoio de Londres, Paris e Berlim e revelou que ficou acordado que as equipas dos quatro países irão trabalhar nos próximos passos diplomáticos e de cooperação.