- Noticiário das 23h
- 07 jun, 2026
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Guerra na Ucrânia
Zelensky agradece apoio de Reino Unido, França e Alemanha e pede reforço da defesa aérea da Ucrânia
07 jun, 2026 - 22:51 • Olímpia Mairos
Presidente ucraniano diz que a Rússia continua a sofrer pesadas perdas no terreno e defende o reforço da defesa aérea, enquanto Kiev e os aliados europeus procuram relançar os esforços diplomáticos.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu este domingo o apoio dos líderes do Reino Unido, França e Alemanha, após uma reunião no formato E3–Ucrânia, centrada na situação militar no terreno e nos próximos passos diplomáticos para tentar pôr fim à guerra.
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Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Zelensky agradeceu ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ao Presidente francês, Emmanuel Macron, e ao chanceler alemão, Friedrich Merz, pelo apoio prestado a Kiev.
Segundo o chefe de Estado ucraniano, a reunião permitiu uma discussão aprofundada sobre as necessidades de defesa da Ucrânia e sobre a evolução do conflito com a Rússia.
"Informei-os sobre a situação no campo de batalha e sobre as perdas da Rússia", afirmou Zelensky, acrescentando que, há cinco meses consecutivos, as forças russas registam mais de 30 mil mortos e feridos por mês.
O Presidente ucraniano sublinhou que existe consenso entre Kiev e os seus aliados europeus quanto à situação militar. "A Rússia não está a vencer no campo de batalha", afirmou, defendendo que os ataques ucranianos de médio e longo alcance estão a limitar significativamente a capacidade de Moscovo para expandir a sua ofensiva.
Apesar disso, Zelensky insistiu na necessidade de reforçar os sistemas de defesa aérea para proteger a população dos ataques russos.
"É extremamente importante termos proteção contra as ameaças balísticas com que os russos aterrorizam as nossas cidades e comunidades", declarou.
Além das questões militares, os líderes discutiram formas de relançar os esforços diplomáticos para alcançar uma solução para o conflito e reforçar o papel da Europa nesse processo.
Para Zelensky, a participação europeia continua a ser essencial. "Para a Ucrânia, sempre foi uma prioridade que a posição e a voz da Europa nas negociações sejam fortes", afirmou.
No final do encontro, o Presidente ucraniano agradeceu novamente o apoio de Londres, Paris e Berlim e revelou que ficou acordado que as equipas dos quatro países irão trabalhar nos próximos passos diplomáticos e de cooperação.
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