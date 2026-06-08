- Noticiário das 19h
- 08 jun, 2026
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França
Cantor Patrick Bruel detido por suspeita de abusos sexuais
08 jun, 2026 - 16:56 • Ricardo Vieira
Os alegados crimes terão sido cometidos entre 1997 e 2012, em França e na Bélgica. Cantor já negou as acusações feitas por 13 mulheres.
O cantor francês Patrick Bruel foi detido por suspeitas de abusos sexuais, anunciou esta segunda-feira a procuradoria de Nanterre.
De acordo com o Ministério Público, o artista, de 67 anos, é acusado por várias mulheres de violação, tentativa de violação e assédio.
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Os alegados crimes terão sido cometidos entre 1997 e 2012, em França e na Bélgica.
“Patrick Bruel está a ser interrogado em relação com todos estes incidentes, que até agora envolvem 13 vítimas”, indica a procuradoria.
Patrick Bruel, um dos artistas mais populares de França, já negou publicamente as acusações.
“Eu nunca forcei uma mulher. Nunca droguei, manipulei ou submeti alguém”, escreveu Patrick Bruel, numa publicação nas redes sociais, no mês passado.
- Noticiário das 19h
- 08 jun, 2026
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