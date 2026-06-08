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França

Cantor Patrick Bruel detido por suspeita de abusos sexuais

08 jun, 2026 - 16:56 • Ricardo Vieira

Os alegados crimes terão sido cometidos entre 1997 e 2012, em França e na Bélgica. Cantor já negou as acusações feitas por 13 mulheres.

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O cantor francês Patrick Bruel foi detido por suspeitas de abusos sexuais, anunciou esta segunda-feira a procuradoria de Nanterre.

De acordo com o Ministério Público, o artista, de 67 anos, é acusado por várias mulheres de violação, tentativa de violação e assédio.

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Os alegados crimes terão sido cometidos entre 1997 e 2012, em França e na Bélgica.

“Patrick Bruel está a ser interrogado em relação com todos estes incidentes, que até agora envolvem 13 vítimas”, indica a procuradoria.

Patrick Bruel, um dos artistas mais populares de França, já negou publicamente as acusações.

Eu nunca forcei uma mulher. Nunca droguei, manipulei ou submeti alguém”, escreveu Patrick Bruel, numa publicação nas redes sociais, no mês passado.

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  • 08 jun, 2026
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