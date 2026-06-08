​Cuba abalada pelo maior sismo em 150 anos

Cuba foi abalada esta segunda-feira por um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter. Foi o mais forte registado na ilha nos últimos 150 anos.



O tremor de terra foi sentido em Cuba, mas também no México e no estado norte-americano da Flórida.

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O epicentro localizou-se a 104 quilómetros a oeste-noroeste de Mantua, em Cuba, a cerca de duas a quatro horas de viagem de automóvel da capital, Havana, a uma profundidade reduzida de 26 quilómetros, indica o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O sismo foi considerado invulgar para esta área das Caraíbas, explicou Paul Earle, sismólogo do USGS. Segundo o especialista, o fenómeno ocorreu no interior de uma placa tectónica, onde os sismos tendem a ser mais dispersos e menos frequentes do que aqueles que se verificam ao longo dos limites entre placas.

De acordo com Earle, não se registava um terremoto desta magnitude num raio de 322 quilómetros do local do sismo desde 1880, ano em que um abalo de magnitude 6.0 ocorreu nas proximidades de San Cristóbal, em Cuba.

Até ao momento, as autoridades cubanas não reportaram danos significativos nem vítimas.

"Nunca tinha sentido nada assim”



Ainda assim, o sismo gerou preocupação em Cuba, onde décadas de crise económica deixaram muitos edifícios em avançado estado de degradação. Os apagões generalizados que continuam a afetar a região têm também dificultado as comunicações.

“Sentiu-se com muita força. Nunca tinha sentido nada assim”, afirmou Yusmila Hernandez, de 44 anos, a partir da sua residência em Pinar del Río, no oeste de Cuba.

“As pessoas correram para a rua, todas assustadas. Nem consigo explicar. Parecia diferente de qualquer outro sismo que alguma vez se tenha sentido aqui”, acrescentou.

O USGS indicou ainda que o abalo foi sentido na Florida. No México, o sismo fez-se notar em destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen e Tulum, na península do Iucatão. Em Cancún, residentes e trabalhadores do centro da cidade, pouco habituados a sismos de grande intensidade, evacuaram vários edifícios.

As autoridades dos estados mexicanos de Iucatão e Quintana Roo ativaram os protocolos de emergência, mas, segundo os respetivos governadores, não havia ainda registo de danos.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos informou que não foi emitido qualquer alerta ou aviso de tsunami na sequência do sismo.