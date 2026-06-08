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Drone abatido pela NATO no espaço aéreo da Letónia
08 jun, 2026 - 08:23 • João Malheiro
O drone não terá causado estragos antes de ter sido abatido.
Um drone que invadiu o espaço aéreo da Letónia foi abatido esta segunda-feira por um jato da NATO.
O exército letão emitiu um alerta durante a manhã desta segunda-feira devido à entrada de um drone vindo da Rússia no seu espaço aéreo.
O drone não terá causado estragos antes de ter sido abatido.
Entretanto, o alerta aéreo já foi levantado. Não há indicação de mais nenhum dispositivo anómalo no espaço aéreo da Letónia.
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