Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 08 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra

Drone abatido pela NATO no espaço aéreo da Letónia

08 jun, 2026 - 08:23 • João Malheiro

O drone não terá causado estragos antes de ter sido abatido.

A+ / A-

Um drone que invadiu o espaço aéreo da Letónia foi abatido esta segunda-feira por um jato da NATO.

O exército letão emitiu um alerta durante a manhã desta segunda-feira devido à entrada de um drone vindo da Rússia no seu espaço aéreo.

O drone não terá causado estragos antes de ter sido abatido.

Entretanto, o alerta aéreo já foi levantado. Não há indicação de mais nenhum dispositivo anómalo no espaço aéreo da Letónia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 08 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?