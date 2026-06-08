França e Alemanha abandonam projeto conjunto de caça europeu

França e Alemanha decidiram pôr fim ao Future Combat Air System (FCAS), programa lançado em 2017 para desenvolver uma nova geração de aviões de combate destinados a substituir os caças Rafale franceses e os Eurofighter utilizados pela Alemanha e Espanha.

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Segundo responsáveis alemães citados pela AFP, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, concluíram que as empresas envolvidas não conseguirão chegar a acordo sobre a continuação do programa.

O projeto, avaliado em cerca de 100 mil milhões de euros, enfrentou ao longo dos anos divergências entre a francesa Dassault Aviation e a Airbus, grupo aeroespacial europeu que representa os interesses alemães e espanhóis.

A Dassault defendia assumir a liderança do desenvolvimento do aparelho para proteger a sua propriedade intelectual, enquanto a Airbus pretendia uma parceria mais equilibrada, com partilha significativa de tecnologia entre os participantes.

As divergências estendiam-se também às características do futuro avião. A França defendia um modelo europeu único, enquanto a Alemanha considerava que as suas necessidades militares eram diferentes, uma vez que os aparelhos franceses têm de transportar armamento nuclear e operar a partir de porta-aviões.