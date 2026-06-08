- Noticiário das 19h
- 08 jun, 2026
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Netanyahu: "Israel tem todo o direito de se defender”
08 jun, 2026 - 19:06 • Redação
Benjamin Netanyahu afirmou que Israel não permitirá que os seus adversários imponham um novo paradigma de segurança. Primeiro-ministro garantiu que o país continuará a exercer o direito à defesa.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta segunda-feira que não permitirá o Irão determine o paradigma de segurança do país.
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"Israel tem todo o direito de se defender e utilizará esse direito tanto quanto for necessário", afirmou Benjamin Netanyahu.
O chefe do Governo israelita acrescentou que mantém contactos com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a situação de segurança. Segundo Netanyahu, ambos partilham o objetivo de garantir segurança na região norte de Israel.
Também esta segunda-feira, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, advertiu que o país continuará a atingir o bairro de Dahiyeh, nos arredores de Beirute, caso o Hezbollah prossiga os ataques contra o norte de Israel.
"Rejeitamos categoricamente as ameaças do Irão. Qualquer tentativa de o Irão usar os seus laços com o Líbano para atacar Israel será recebida com grande força", afirmou Israel Katz.
Entretanto, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, terá proposto ao gabinete de segurança israelita que Israel responda a cada míssil iraniano lançado contra o seu território com ataques contra 20 a 30 edifícios em Dahiyeh.
- Noticiário das 19h
- 08 jun, 2026
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