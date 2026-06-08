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Sismo de 7.8 faz pelo menos oito mortos nas Filipinas

08 jun, 2026 - 01:00 • Ricardo Vieira, com Reuters

Tremor de terra originou em Mindanao, a segunda maior ilha das Filipinas.

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Danos causados por sismo de 7.8 nas Filipinas Foto: Reuters
Danos causados por sismo de 7.8 nas Filipinas Foto: Reuters
Danos causados por sismo de 7.8 nas Filipinas Foto: Reuters
Danos causados por sismo de 7.8 nas Filipinas Foto: Reuters

Um sismo de 7.8 na escala de Richter abalou esta segunda-feira o sul das Filipinas, indica o Centro de Monitorização Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla inglesa). Já foram registadas duas réplicas de magnitude 6.1 e 6.0.

Há, pelo menos, oito mortos a registar pelas autoridades locais, citadas pela Reuters.

Foram emitidos alertas de tsunami nas Filipinas e na Indonésia.

O epicentro do primeiro abalo foi registado ao largo de Mindanao, a segunda maior ilha das Filipinas, a 35 quilómetros de profundidade.

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O Centro de Geofísica da Alemanha relatou inicialmente um sismo de magnitude 8.2 na escala de Richter.

A Agência Sismológica das Filipinas espera ondas com um metro de altura acima da maré normal.

A população do sul das Filipinas é aconselhada a procurar locais seguros mais elevados ou longe das zonas costeiras.

As autoridades filipinas alertam para o risco de réplicas do sismo principal.

“Este é o sismo mais forte que alguma vez sentimos”

Benjie Ancheta, chefe da polícia da localidade de Alabel, na província de Sarangani, nas Filipinas, afirmou que o edifício da polícia apresentou algumas fissuras imediatamente após o sismo, que ocorreu durante uma cerimónia de içar da bandeira.

“Este é o sismo mais forte que alguma vez sentimos”, declarou Ancheta à agência Reuters por telefone.

Testemunhas na cidade de Manado, no norte da Indonésia, relataram que o abalo foi sentido com grande intensidade.

As Filipinas e a Indonésia situam-se em zonas tectonicamente complexas do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma vasta faixa de intensa atividade sísmica que se estende desde a América do Sul até ao extremo oriental da Rússia.

[notícia atualizada às 07h15]

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