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Sismo de 7.8 motiva alerta de tsunami nas Filipinas
08 jun, 2026 - 01:00 • Ricardo Vieira
Tremor de terra em Mindanao, a segunda maior ilha das Filipinas.
Um sismo de 7.8 na escala de Richter desencadeou esta segunda-feira um alerta de tsunami nas Filipinas, indica o Centro de Monitorização Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla inglesa).
O epicentro do abalo foi registado ao largo de Mindanao, a segunda maior ilha do país arquipélago, a 35 quilómetros de profundidade.
Foi emitido um alerta de tsunami para as Filipinas e para a Indonésia.
O Centro de Geofísica da Alemanha relatou inicialmente um sismo de magnitude 8.2 na escala de Richter.
[em atualização]
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