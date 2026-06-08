Sobe para 32 número de mortos depois de sismo nas Filipinas

Chegaram a ser emitidos alertas de tsunami nas Filipinas e na Indonésia que, entretanto, já foram levantados.

Registaram-se, ainda, centenas de feridos. Os números devem continuar a subir.

Há, pelo menos, 32 mortos a registar pelas autoridades locais , citadas pela Reuters, pelas 11h00 desta segunda-feira, hora de Lisboa.

Um sismo de 7.8 na escala de Richter abalou esta segunda-feira o sul das Filipinas, indica o Centro de Monitorização Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla inglesa). Já foram registadas duas réplicas de magnitude 6.1 e 6.0.

O epicentro do primeiro abalo foi registado ao largo de Mindanao, a segunda maior ilha das Filipinas, a 35 quilómetros de profundidade.

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O Centro de Geofísica da Alemanha relatou inicialmente um sismo de magnitude 8.2 na escala de Richter.

A Agência Sismológica das Filipinas espera ondas com um metro de altura acima da maré normal.

A população do sul das Filipinas é aconselhada a procurar locais seguros mais elevados ou longe das zonas costeiras.

As autoridades filipinas alertam para o risco de réplicas do sismo principal.

“Este é o sismo mais forte que alguma vez sentimos”



Benjie Ancheta, chefe da polícia da localidade de Alabel, na província de Sarangani, nas Filipinas, afirmou que o edifício da polícia apresentou algumas fissuras imediatamente após o sismo, que ocorreu durante uma cerimónia de içar da bandeira.

“Este é o sismo mais forte que alguma vez sentimos”, declarou Ancheta à agência Reuters por telefone.

Testemunhas na cidade de Manado, no norte da Indonésia, relataram que o abalo foi sentido com grande intensidade.

As Filipinas e a Indonésia situam-se em zonas tectonicamente complexas do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma vasta faixa de intensa atividade sísmica que se estende desde a América do Sul até ao extremo oriental da Rússia.

[notícia atualizada às 11h00]