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Trump avisa Netanyahu: “É melhor teres cuidado ou muito em breve estarás sozinho”

08 jun, 2026 - 21:44

Donald Trump terá avisado Benjamin Netanyahu contra uma nova ofensiva israelita sobre o Irão. Presidente norte-americano disse que Israel poderá ficar sem apoio dos Estados Unidos caso avance para nova escalada.

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Donald Trump terá alertado mais uma vez o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para as consequências de uma eventual retoma da guerra com o Irão.

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“Eu disse: ‘Bibi, é melhor teres cuidado ou muito em breve estarás sozinho’”, disse Donald Trump, segundo o site Axios.

De acordo com o Axios, Trump considera que uma nova retaliação israelita apenas prolongaria o conflito. O presidente norte-americano sustentou que tanto Israel como o Irão já realizaram ataques e que não é necessária uma nova ronda de confrontos.

O Irão lançou mísseis contra Israel no domingo, em resposta a um ataque israelita nos subúrbios do sul de Beirute.

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