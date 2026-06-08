- Noticiário das 22h
- 08 jun, 2026
-
Trump avisa Netanyahu: “É melhor teres cuidado ou muito em breve estarás sozinho”
08 jun, 2026 - 21:44
Donald Trump terá avisado Benjamin Netanyahu contra uma nova ofensiva israelita sobre o Irão. Presidente norte-americano disse que Israel poderá ficar sem apoio dos Estados Unidos caso avance para nova escalada.
Donald Trump terá alertado mais uma vez o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para as consequências de uma eventual retoma da guerra com o Irão.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
“Eu disse: ‘Bibi, é melhor teres cuidado ou muito em breve estarás sozinho’”, disse Donald Trump, segundo o site Axios.
De acordo com o Axios, Trump considera que uma nova retaliação israelita apenas prolongaria o conflito. O presidente norte-americano sustentou que tanto Israel como o Irão já realizaram ataques e que não é necessária uma nova ronda de confrontos.
O Irão lançou mísseis contra Israel no domingo, em resposta a um ataque israelita nos subúrbios do sul de Beirute.
- Noticiário das 22h
- 08 jun, 2026
-