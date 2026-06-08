Trump diz que Israel e Irão têm de parar de "andar aos tiros"

Donald Trump disse que Israel e Irão têm de parar de "andar aos tiros", numa mensagem publicada na rede social Truth Social, esta segunda-feira.

Ao contrário do habitual, o Presidente dos Estados Unidos da América foi bastante breve na publicação, exigindo o fim da troca de ataques entre os dois países em apenas uma frase.

As Forças Armadas de Israel afirmaram esta segunda-feira que dezenas dos seus caças realizaram um ataque de grande escala contra sistemas de defesa aérea iranianos em várias localidades do centro e do oeste do Irão.

O ataque ocorreu no meio do fogo cruzado entre o Irão e Israel, que começou na noite de domingo com um ataque iraniano em território israelita em retaliação pelo bombardeamento israelita de Beirute, horas antes.

Entretanto, os Huthis no Iémen lançaram um míssil em direção ao território israelita, que foi intercetado.