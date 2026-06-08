- Noticiário das 11h
- 08 jun, 2026
-
Médio Oriente
Trump diz que Israel e Irão têm de parar de "andar aos tiros"
08 jun, 2026 - 10:50 • João Malheiro
Fogo cruzado entre o Irão e Israel começou na noite de domingo com um ataque iraniano em território israelita em retaliação pelo bombardeamento israelita de Beirute, horas antes.
Donald Trump disse que Israel e Irão têm de parar de "andar aos tiros", numa mensagem publicada na rede social Truth Social, esta segunda-feira.
Ao contrário do habitual, o Presidente dos Estados Unidos da América foi bastante breve na publicação, exigindo o fim da troca de ataques entre os dois países em apenas uma frase.
O ataque ocorreu no meio do fogo cruzado entre o Irão e Israel, que começou na noite de domingo com um ataque iraniano em território israelita em retaliação pelo bombardeamento israelita de Beirute, horas antes.
Entretanto, os Huthis no Iémen lançaram um míssil em direção ao território israelita, que foi intercetado.
- Noticiário das 11h
- 08 jun, 2026
-
- Trump pede contenção a Israel após retaliação iraniana a ataque em Beirute
- Trump recusa desbloquear ativos iranianos antes de acordo de paz e ameaça Teerão
- Irão acusa EUA de "violação flagrante" do cessar-fogo
- Irão lança nova vaga de mísseis contra Israel após bombardeamentos israelitas em Beirute
- Israel ataca o sul de Beirute após disparos a partir do Líbano
- Trump pede contenção a Israel após retaliação iraniana a ataque em Beirute
- Trump recusa desbloquear ativos iranianos antes de acordo de paz e ameaça Teerão
- Irão acusa EUA de "violação flagrante" do cessar-fogo
- Irão lança nova vaga de mísseis contra Israel após bombardeamentos israelitas em Beirute
- Israel ataca o sul de Beirute após disparos a partir do Líbano