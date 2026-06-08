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Xi leva mensagem de lealdade política a Pyongyang

08 jun, 2026 - 23:44 • Redação

Xi Jinping garantiu apoio contínuo da China a Kim Jong Un durante uma cimeira em Pyongyang.

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Xi Jinping afirmou esta segunda-feira que a China manterá o seu compromisso de proteger os interesses comuns com a Coreia do Norte e continuará a apoiar a liderança de Kim Jong Un. As declarações foram feitas durante uma cimeira em Pyongyang, na primeira visita do Presidente chinês ao país em sete anos.

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Segundo o resumo oficial divulgado pelas autoridades chinesas, Xi defendeu o fortalecimento dos laços estratégicos entre os dois países e a proteção firme da soberania, da segurança e dos interesses de desenvolvimento de ambas as partes. A deslocação surge numa fase em que Pequim procura estreitar a relação com Pyongyang.

Durante o encontro, Xi destacou a importância da amizade tradicional entre os dois países e afirmou que Pequim continuará a atribuir elevada relevância à relação bilateral, independentemente da evolução da situação internacional.

“O firme apoio à liderança do camarada secretário-geral Kim Jong Un na causa socialista da RPDC não mudará”, afirmou Xi Jinping.

A visita de dois dias acontece numa altura em que a economia norte-coreana beneficia do aumento das trocas comerciais e dos laços militares com a Rússia, um contexto que poderá reforçar a posição de Kim Jong Un em futuras negociações internacionais.

Xi foi recebido em Pyongyang por Kim Jong Un e pela sua mulher, Ri Sol Ju, numa cerimónia que incluiu guarda de honra, passadeira vermelha e crianças com ramos de flores. Imagens divulgadas pelos meios de comunicação estatais chineses mostraram ainda uma salva de 21 tiros na Praça Kim Il Sung.

Antes do encontro, o Presidente chinês considerou que as relações bilaterais se encontram num “novo ponto de partida histórico”.

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